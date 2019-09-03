تفاصيل حفل أنغام بالإسكندرية وأسعار التذاكر

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي كبير، في أحد الفنادق الكبري بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، في تمام الساعة السابعة مساء، وتتراوح أسعار التذاكر بين أربع فئات مختلفة، وهي "600، 900، 1200، 1500" جنيه.
من المقرر أن تقدم أنغام خلال الحفل باقة من أروع أغانيها التي تشعل جمهورها بالحماس، منها "حالة خاصة جدًا، سيدي وصالك، أكتبلك تعهد، ليلي، حته ناقصة، ياريتك فاهمني، مجبش سيرتي، بقول ناسياك، عرفها بيا".
يذكر أن آخر أعمال أنغام هو ألبوم "حالة خاصة جدًا"، الذي طرحته في فبراير الماضي، ويضم 14 أغنية، وهي "حالة خاصة جدًا، هتقول لربنا أيه، بقول نسياك ، على حسك في أيامي، يا ريتك فاهمني، بتوصفني بتكسفني، نزوه، ولا دبلت، هبدأ من الأخر، هدنه، ليلى، مطمنة، أساميك الكتيرة، حبايبنا".
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