الجمعة.. ساندي تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا في حلوان

تحيي الفنانة ساندي، حفلًا غنائيًا ضخمًا بنادي حلوان، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق ٦ من شهر سبتمبر

الجاري.

ومن المقرر أن تقدم ساندي خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل

أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها جمهورها على خشبة المسرح.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ساندي أغنية "قلبين"، كلمات محمد القاياتي، ألحان حمزة وتوزيع أحمد إبراهيم.