الليلة.. محمد سعد ضيف برنامج "ذكرياتي"

يحل الفنان محمد سعد، ضيف برنامج "ذكرياتي" الذي يقدمه الفنان سمير صبري، ويذاع على موجات إذاعة الأغاني، وذلك مساء اليوم، الثلاثاء، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ومن المقرر أن يتحدث "سعد" عن مشواره الفني وذكرياته مع الأغاني، كما يكشف عن إصراره على الغناء في كل أعماله السينمائية، كما يتحدث أيضًا عن أخباره

الفنية الجديدة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد سعد فى السينما هو فيلم "محمد حسين" الذى شاركه البطولة سمير صبري، بيومي فؤاد، محمد ثروت، مي سليم، فريال يوسف، ويزو، حمدي الوزير وإخراج محمد على.