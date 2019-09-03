الجمعة.. كريم عبدالعزيز ضيف أمير كرارة في "سهرانين"

بعد سنوات من الغياب عن الظهور الإعلامي، يحل الفنان كريم عبد العزيز ضيفًا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON E، كما تحل الفنانة هايدي موسى ضيفة خلال الحلقةأيضًا.
يتناول اللقاء أحاديث طريفة عن كواليس الحياة الفنية والشخصية لكريم عبد العزيز، وكذلك طريقته في تربية أولاده، وموقف زوجته من ذلك.
ويذكر أنه من المقرر أن تذاع الحلقة مساء يوم الجمعة المقبل، الموافق 6 سبتمبر الجاري، على قناة ON E، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
يذكر أن الفنان كريم عبدالعزيز يعيش حالة نجاح كبيرة بعد نجاح فيلمه "الفيل الأزرق 2" وتصدره لقائمة إيرادات موسم عيد الأضحى المبارك الماضي.
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