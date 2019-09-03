يحل الفنان أكرم حسني، ضيف برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك مساء اليوم،الثلاثاء.
ومن المقرر أن يكشف "حسني" خلال الحلقة عن كواليس آخر أعماله، كما يتحدث عنرحلة صعوده، ويكشف أيضًا عن أسرار لأول مرة عن حياته الشخصية.
يذكر أن برنامج "قهوة أشرف" يذاع يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويقدمه الفنان أشرف عبدالباقي.
كانت هذه تفاصيل خبر الليلة.. أكرم حسني ضيف أشرف عبدالباقي في "قهوة أشرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.