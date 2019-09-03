الليلة.. أكرم حسني ضيف أشرف عبدالباقي في "قهوة أشرف"

يحل الفنان أكرم حسني، ضيف برنامج "قهوة أشرف" الذي يقدمه الفنان أشرف عبدالباقي، ويذاع على شبكة تليفزيون الحياة، وذلك مساء اليوم،

الثلاثاء.

ومن المقرر أن يكشف "حسني" خلال الحلقة عن كواليس آخر أعماله، كما يتحدث عن

رحلة صعوده، ويكشف أيضًا عن أسرار لأول مرة عن حياته الشخصية.

يذكر أن برنامج "قهوة أشرف" يذاع يوم الثلاثاء في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ويقدمه الفنان أشرف عبدالباقي.

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