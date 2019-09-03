لطيفة تحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا بالإسكندرية منتصف سبتمبر الجاري

تستعد المطربة لطيفة، لاحياء حفلًا غنائيًا في مدينة الإسكندرية، وذلك مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 13 من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقدم لطيفة خلال الحفل مجموعة متنوعة من أجمل

أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها: "فريش، ملحوقة، كل اللي حبوا، عشان حبيت، وليلة وغيرهم".

ويذكر انه تستعد المطربة لطيفة لطرح ألبومها الجديد

"شاغلني"، الذي تتعاون فيه مع مجموعة كبيرة من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الموزع أحمد عاطف، والموزع مونتي، وأحمد يوسف، والموزع أحمد دياب، والملحن محمدي، والشاعر عمرو المصري، والشاعرة ابتسام محروس، والشاعر إبراهيم شتا، والملحن محمود أنور، ومهندس الصوت ياسر أنور.