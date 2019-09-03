تعرف على موعد حفل كارول سماحة في مهرجان بكاسين

تحيي المطربة كارول سماحة، حفلًا غنائيًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجان بكاسين فى لبنان، ويشاركها فى الحفل المطرب ميشال فاضل، وذلك مساء يوم

الأحد المقبل، الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري.

ومن المقرر أن تقدم كارول خلال الحفل مجموعة متنوعة

من أجمل أغانيها التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.

ويذكر أنه كانت طرحت المطربة كارول سماحة أخيرًا كليب بعنوان "بتآمن بالصدفة"على يوتيوب، موسيقى وكلمات مروان خورى، وإخراج باسم كريستو.