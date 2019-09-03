علي جابر عن “عروس بيروت”: “بداية تجربة كبيرة”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 12:53 مساءً - وصف علي جابر، مدير عام مجموعة mbc، مسلسل “عروس بيروت” بأنه بداية تجربة كبيرة.

واوضح علي جابر ان mbc تنتقل من الدبلجة الى الانتاج وتابع قائلا انه سيكون هناك نصوص كورية وبرازيلية وعربية.

وتابع علي جابر ان “عروس بيروت” يشكل ميدان اختبار كبير وميدان تدريبي كبير.

يذكر ان “عروس بيروت” من بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص وتقلا شمعون وهو النسخة العربية لمسلسل أجنبي، يحكي قصة حقيقية جرت أحداثها في حقبة قديمة. يتألف العمل من 80 حلقة تقريباً تتضمن الكثير من التشويق والإثارة مع أحداث متسارعة سيتابعها المشاهد بحماس بين حلقة وأخرى.

وتجمع قصة حب هذه فارس مع ثريا الفتاة التلقائية المفعمة بالحيوية والطاقة وحب الحياة، والتي تعمل كفنانة وتغني في إحدى الملاهي الليلية، ليشكل لقاؤهما لاحقاً نقطة انطلاق المشاكل والصراعات الدرامية والمواجهات الناجمة من جرّاء رفض المحيطين بهما لهذا الحب خصوصاً (ليلى) والدة فارس والتي تلعب دورها (تقلا شمعون).