الروسية الحسناء ناتاليا بوكلونسكايا تنفصل عن زوجها.. تعرف على الأسباب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انفصلت الحسناء ناتاليا بوكلونسكايا، عضو مجلس الدوما والمدعية العامة السابقة في شبه جزيرة القرم، عن زوجها إيفان سولوفيوف، الرئيس السابق لمكتب مفوض حقوق الإنسان.

وكالة أنباء “ريانوفستي” نقلت عن سولوفيوف قوله: “قائدان في أسرة واحدة بمثابة خليط متفجر وهيهات أن يتمكنا من الاستقرار، واحد جميل، والثاني جميل جدا، واحد ذكي والآخر ذكي جدا، واحد طموح، والآخر طموح بشدة.. بالطيع الدرجة الرفيعة هنا هي للسيدة”.

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سولوفيوف أضاف في تصريحه له: الحقائق القاسية في شكل براغماتي وعقلاني ومهني وفني في طليعة الحياة السياسية والأسرية، والاستعداد بسهولة للتخلي عن كل شيء وبالدرجة الأولى نفسه ذاتها.

الزوج السابق، أكد أنه قام بتسهيل المهمة على زوجته، وأتاح لها الفرصة لاختيار طريقها المقبل وتحديد الأولويات، مضيفا أن زوجته السابقة اتخذت قرارها، وأن ذلك شأن خاص يعود إليها، وإلى ضميرها وتربيتها.

يذكر أن المدعية العامة السابقة في شبه جزيرة القرم ناتاليا بوكلونسكايا وإيفان سولوفيوف، كانا قد تزوجا في أغسطس الماضي، وتمكنا خلال أكثر من عام من العيش المشترك من تنفيذ عدة مشاريع إنسانية وألفا كتابا بعنوان “ربيع القرم”.