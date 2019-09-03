كريستين ستيوارت بلوك مختلف في مهرجان فينيسيا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

ظهرت النجمة والممثلة الأمريكية الشابة كريستين ستيوارت، بلوك مختلف ومميز خلال مرورها على السجادة الحمراء في العرض الأول لفيلمها الجديد الذي يحمل اسم Seberg في مهرجان البندقية السينمائي.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عاماً، قد أبهرت الحضور بإطلالة مذهلة حيث اختارت فستاناً أنيقاً من دار أزياء شانيل، كما حرصت كريستين ستيورات على التقاط الصور على السجادة الحمراء الى جانب أبطال الفيلم ومع الجمهور الذي احتشد لرؤيتها.

وتدور قصة العمل حول أحداث حقيقية عن الممثلة الأميركية – الفرنسية جان دورثي سيبرج، والتي قضت نصف حياتها في فرنسا، وتعد واحدة من الأهداف المعروفة لمشروع سوينتيلبرو التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي في الستينيات. توفيت “سيبيرج” في سن الـ 40 في باريس، وقالت الشرطة ان وفاتها ناتج عن انتحارها.

ويشارك في بطولة العمل كريستين ستيورات التي تجسد شخصية “جين سيبيرج”، وزازي بيتز، مارجريت كوالي، أنتوني مكاي، جاك أوكونيل.