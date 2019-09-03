بينيلوبي كروز تخطف الأنظار في مهرجان فينيسيا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

نشرت النجمة الإسبانية بينلوبي كروز، علي حسابها على موقع إنستجرام الخاص بها صورة من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وأطلت الفنانة بينلوبي كروز، بفستان أبيض منفوش من التل الناعم، و تسريحة شعر رقيقة، و ماكياج جميل يلائم الاحتفال، وعلقت الجماهير بتعليقات دلت علي ولعهم بها وبجمالها.

وعلى جانب أخر، كانت النجمة العالمية قد تألقت على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائى الدولي يوم الجمعة 17 مايو، فى دورته الـ72 بحضور معظم نجوم العمل، واهتمام عالمي واسع بفاعاليات المهرجان الكبير.

وخطفت خلال العرض بطلة الفيلم النجمة العالمية البالغة من العمر 45 عاما، بينلوبى كروز، الأضواء مع مواطنها النجم الاسباني أنطونيو بانديراس، حيث يشارك الفيلم فى المسابقة الرسمية لمهرجان كان هذا العام.

والجدير بالذكر أن ‎بينلوبي كروز، ممثلة إسبانية شاركت في عدة أفلام بأدوار بطولية وفازت بأوسكار أفضل ممثلة بدور مساعد في فيلم فيكي كريستينا برشلونة.