كيت بلانشيت تتألق في حفل الجوكر في مهرجان فينيسيا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة الأسترالية الشهيرة كيت بلانشيت، وخطفت أنظار الحضور وعدسات المصورين بفستان أسود أنيق من ماركة “أرماني بريف” على السجادة الحمراء في حفل افتتاح فيلم “Joker” في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 في إيطاليا.

وبعد عرض الفيلم تم التصفيق للفيلم وأداء نجومه، لمدة 8 دقائق من النقاد والجمهور الحاضرين في مؤتمر العرض الخاص للفيلم، ووصفه البعض أنه استطاع إيصال الدراما السوداوية لنفوس مشاهديه بشكل مبهر.

والفيلم قائم على قصة أصلية دون اقتباس من القصص المصورة، وبلغت ميزانيته 55 مليون دولار، وبدأ تصوير الفيلم في 10 سبتمبر 2018 في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو من إخراج المخرج العالمي الشهير تود فيليبس، وكتب السيناريو الخاص به كل من سكوت سيلفر وتود فيليبس.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم خواكين فينيكس وجوش بايس وروبرت دي نيرو وبريت كولن وبريان تيري هنري وزازي بيتز وبرايان كالين وشيا ونجهام وفرانسيس كونروي وغيرهم.