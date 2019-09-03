بيلا ثورن تشعل السجادة الحمراء بتقبيل صديقها في عرض الـ«Joker».. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاعت النجمة والممثلة الأمريكية بيلا ثورن أن تخطف الأنظار نحوها بإطلالتها البراقة الساحرة و ذلك خلال حضورها عرض فيلم “ Joker ” بفعاليات Venice Film Festival في مهرجان فينسيا السينمائي الدولي في دورته الـ 76 ، و كان بصحبه الممثلة الحسناء صديقها الجديد بنجامين ماسكولو .

والتقطت عدسات مصوري الباباراتزي، عدة صور لبيلا ثرون و صديقها خلال تبادلها القبلات علي السجادة الحمراء ، و كانت ثرون البالغة من العمر 21 عام ترتدي فستان ذو تصميم مثير ، و وهو واحد من ابرز تصميمات دار أزياء ” Philosophy di Lorenzo Serafini “.

وكانت عارضة الأزياء اللامعه، قد احتلت التريند مؤخراً، وذلك عقب اهتمام رواد السوشيال ميديا بمعرفة السبب وراء قيامها بنشر صورها الشخصية عارية، وما زاد الأمر أيضا، هو انتشار فيديو لبيلا ثورن وهي تبكي فيه وترد من خلاله على المذيعة الشهيرة المعروفة باسم “ووبى جولدبرج” التى شنت عليها حملة كبيرة اعتبرها البعض القاسية بينما تضامن آخرون معها، حينما وجهت لبيلا اللوم بسبب قيامها بنشر صورها العارية بنفسها.

وتعود القصة إلى قيام أحد الأشخاص الهاكرز باختراق حساب بيلا ثورن والوصول إلى صور شخصية عندها تظهر فيها عارية ليهددها بالحصول على أموال، وإلا القيام بنشر الصور، وهو ما دفعها إلى نشر تلك الصورة بحجة فعل الأمر بدلاً من التعرض للتهديد.