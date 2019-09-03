رامي مالك يخطف الأنظار فى مهرجان فينيسيا برفقة صديقته لوسي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استطاع النجم المصري الأصل والأمريكي الجنسية رامي مالك، أن يخطف الأنظار مؤخراً برفقة صديقته الجميلة لوسي بوينتون، وجاء ذلك أثناء تواجدهما فى مهرجان فينيسيا حيث اهتمت المواقع بالرومانسية التى سيطرت على الثنائي العالمي طوال فترة وجودهما داخل المهرجان وحتي مغادرة الحفل.

وكشف موقع جريدة الديلي ميل أن النجم رامي مالك ظهر فى أفضل صورة ممكنة باختياره للبدلة الذى تميز بارتداءها أثناء الحفل، كما ظهرت صديقته فى غاية التميز والأناقة لتتمكن من السيطرة على تفكير رامي طوال الوقت مثلما يظهر خلال الصور.

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وكانت عدسات المصورين، قد رصدت النجم المصري العالمي رامى مالك وصديقته لوسي بوينتون، مؤخرا، وهما يقومان برحلة تسوق فى شوارع نيويورك، وكان موقع فني عالمي قد كشف عن سعر حذاء لوسى الذي ارتدته أثناء تسوقها مع رامى مالك فى نيويورك وهو 69 جنيه استرليني.

وكان رامي مالك قد انضم رسمياً إلى آخر أفلام السلسلة الشهيرة لجيمس بوند الذى يقوم ببطولتها النجم دانيال كريج، ومن المقرر أن يلعب رامي مالك الحائز على جائزة الأوسكار دور الشرير أمام دانيال كريج خلال فيلم جيمس بوند، ومن المفترض أن يكون آخر ضحايا كريج الذى يخطط للقضاء عليه.

كما عاد رامي مالك مرة أخرى الى تصوير الجزء الأخير من مسلسل “Mr Robot”، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الممثل المصري الأصل وحصوله على جائزة الأوسكار.