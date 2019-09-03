جينيفر لوبيز وحبيبها يصدمان رجلاً بسيارتهما

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

وقعت المغنية الأميركية ​جينيفر لوبيز​ وخطيبها لاعب البيسبول السابق ​أليكس رودريجيز​ بورطة كبيرة، بعد أن تقدم رجلاً يدعى ليانيج بيريرا بشكوى ضدّهما يدعي من خلالها بأنهما دهساه بسيارتهما ذات الدفع الرباعي في لوس أنجلوس، وذلك بحسب ما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ووفقا لجريدة الديلي ميل فقد وقع الحادث، المزعوم في أول أكتوبر الماضي في أحد الأزقة، خلف مطعم يقع قبالة شارع ميلروز في غرب هوليوود.

وأكد بيريرا أنه أصيب بجروح خطيرة وأن النجمة وخطيبها أو حتى السائق لم يخرجوا للتأكد من سلامته، وانتظر سائق سيارة الدفع الرباعي لمدة 10 ثوانٍ تقريبًا قبل المضي قدمًا ببطء للخروج من الزقاق.

وأشار الرجل المصاب إلى أن أحد من الثنائي لم يكونا خلف مقود القيادة، لكنهما فشلا في توجيه التعليمات لفريق الأمن التابع لهما لتوخي الحذر عند خروجهما من المطعم الذي كانا فيه، ويطالب بالحصول على المال لتغطية النفقات الطبية بالإضافة إلى تعويض عن الأضرار.