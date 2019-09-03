دنيا بطمة في جلسة تصوير مع ابنتها بالجلباب.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة جمعتها بابنتها الوحيدة “غزل”.

دنيا وابنتها ظهرتا في الجلسة وهما مرتديتان الجلباب المغربي التقليدي باللون الأزرق، وانتعلتا حذاءين متشابهين.

ابنة الفنانة المغربية خطفت أنظار الجمهور بطريقة عرضها لإطلالتها، التي اتسمت بالبراءة والبهجة.

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دنيا نشرت مجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “ما شاء الله تبارك الله، غزل الترك، عمري.. جمالها زوزوات فراشتي الغالية ما شاء الله”.

وكان المنتج البحريني محمد الترك قد أثار الجدل مؤخرا حول حمل زوجته الفنانة المغربية دنيا بطمة في طفلها الثاني، من خلال صورة ومقطع فيديو.

زوج الفنانة المغربية نشر مقطع فيديو وهو يقود سيارته وهي إلى جواره، وعلق على أغنية يستمع إليها بأنها لزوجته والمرأة الوحيدة في حياته، وأرفق الفيديو بتعليق قال فيه: “أم تركي”.

المنتج البحريني نشر أيضا صورة له وهو يحتضن زوجته دنيا بطمة، مع تعليق على الصورة: “أم تركي”، وهو ما اعتبره الكثيرون بأنه إعلان عن حمل دنيا في طفل ثاني، كما أنهما قصدا الكشف عن جنس الجنين والاسم الذي سيطلقانه عليه.