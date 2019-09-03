أحمد عبدالعزيز يعلّق على استخدام صوره في «كوميكسات» ساخرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري أحمد عبدالعزيز، على استخدام صور بعض أعماله الفنية عبر صفحات مواقع التواصل على شكل كوميكس ساخر.

أحمد عبدالعزيز، قال خلال لقائه في برنامج “مساء دي إم سي”، مع الإعلامي رامي رضوان، إنه لا يشعر بالاستياء بسبب «الكوميكس» المنتشرة عبر “السوشيال ميديا”، والتي يستعين فيها رواد هذه المواقع بصور من أعماله.

وأعرب عن سعادته بها، مؤكدا أنها دليل على أن المصريين يتذكرون أدواره بشكل جيد، قائلا: “أنا بفرح بيها جدا، وبتديني دليل على تأثير هذه الشخصية على الناس، إحنا في مصر والمصريين دمهم خفيف، لو ملاقيناش حاجة نقول عليها نكت هنكت على نفسنا”.

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يذكر أناا الفنان المصري نافس في شهر رمضان الماضي من خلال الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، مع أمير كرارة، أ وهيثم أحمد زكي وعبدالرحمن أبو زهرة ومحمد محمود عبدالعزيز وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي وأحمد حلاوة، وصبحي خليل بجانب أبطال الجزء الأول ومنهم هالة فاخر ومحمود البزاوي دينا فؤاد ريم مصطفى ومحمد لطفي وريم مصطفى وضياء عبدالخالق وانتصار، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

كما شارك كرئيس للمهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة والتي شهدت تكريم عدد كبير من نجوم الفن الذين غابوا منذ سنوات عن الشاشة وأبرزهم الفنان توفيق عبدالحميد.