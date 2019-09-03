فؤاد المهندس ومدبولي وأبلة فضيلة أبرز المكرمين في الدورة الثانية من بصمة إبداع.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

انطلقت الدورة الثانية من ملتقى وحفل “بصمة إبداع” بأحد فنادق القاهرة ، وسط حضور عدد من نجوم الفن والرياضة والإعلام، ‘والتي تهدف لتسليط الضوء على بناء جيل جديد مؤثر في المجتمع في مختلف المجالات و اهتمامها بالطفل في جميع مراحله العمرية والإبداعية.

وقد صرح دكتور محمد إبراهيم رئيس الملتقى، أنه أولى اهتمامه بتخصيص هذه الدورة للاهتمام بجيل جديد يمتلك من الإبداع ما يجعله يستحق أن تخرج موهبته إلى النور رافعا شعار “جيل قادر يعملها”، مؤكدا على حرصه الشديد على مشاركة مؤسسات الدولة لهذا الحدث وذلك في إطار دعمهم المستمر واهتمامهم بكل المبدعين.

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وأضاف أن الحفل يكرم كلا من فؤاد المهندس، وعبد المنعم مدبولي، ‘وأبلة فضيلة، كرموز فنية أثرت في كل الأجيال.

كما تم تكريم كل من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والفنان محمد ثروت، والفنان الشاب عمرو رمزي، ومحمد نجاتي، ودنيا عبدالعزيز، والفنان أحمد فرحات، ورئيس ملتقى الإعلام العربي إبراهيم أبو ذكري، والفنانة الشابة منة عرفة.