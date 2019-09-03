تشوه وجه كاتي برايس بعد عملية تجميل فاشلة في تركيا.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت العارضة البريطانية كاتي برايس، لعملية تشوه في وجهها بعد خضوعها لعملية شد وجهها وعينيها مطلع الشهر الجاري في تركيا.

صحيفة ذا صن البريطانية، كشفت أن الجراحين صُدِمُوا بوجود صديد في مناطق الجراحة وتلطخ الغرز الجراحيةِ بالدماء، وذلك بعد إزالة الأربطة لمشاهدة نتائج الجراحة.

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وأضافت الصحفية، أن كاتي أُجبرت نتيجةً لذلك على السفر مرةً أخرى إلى تركيا ليفحصها الجراح الذي أجرى لها العملية من جديد في عيادة بإسطنبول، في ظل مخاوف من أنّها لم تتعافَ جرَّاء العملية بالطريقةِ الصحيحة.

كما نقلت الصحيفة عن مصدرٍ مقربٍ من كاتي قولها: “تشعر كاتي بقلق حقيقي نتيجةً لبطء تعافيها من تلك العملية، كما تشعر بإحباطٍ بسبب استمرار تورم وجهها وشعورها الدائم بسخونة.. وما تخشاه كذلك هو أن يكون مكان الجراحة قد تعرض لتلوث بسبب تكون صديد، وهي الآن تعود سرًا لتركيا لإجراءِ مقابلةٍ عاجلة مع الجراح المسؤول”.

عارضة الأزياء البالغة من العمر 41 عامًا، تعيش حالة آلم وقلق شديد وتخوف من سقوط أذنيها.