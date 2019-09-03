شكرا لقرائتكم خبر عن The Rock ينشر صورة تجمعه بـ كيفن هارت ويطلب منه أن يكون أقوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الممثل والمصارع الأمريكى دواين جونسون "The Rock" صورة على حسابه الخاص على موقع إنستجرام، تجمعه بـ الممثل الكوميدى كيفن هارت، بعد الحادث الذى تعرض له الأخير بالأمس.

وعادة ما ينشر جونسون الصور الطريفة والتى تتضمن التعليقات الساخرة برفقة هارت، لكن هذه المرة نشر صورة وكتب عليها "لا تعبث بمشاعرى يا أخى، لايزال لدينا الكثير من المغامرات التى سنعيشها سويا"، وأضاف جونسون "أحبك يا رجل، كون قويا".



صورة دواين جونسون

وكان قد تعرض كيفن هارت بالأمس لحادث أليم تسبب فى بعض الإصابات فى ظهره احتاجت إلى التدخل الجراحى.

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وكان قد تم نقل هارت إلى المستشفى بعد إصابته بجروح فى الظهر بعد حادث سيارة فى لوس أنجلوس فى منتصف الليل، ووفقا لدوريات الطرق السريعة فى كاليفورنيا، كان هارت يركب سيارة من طراز بليموث باراكودا 1970 على طريق مولهولاند السريع فى وقت وقوع الحادث.



حادث كيفن هارت

وذكر التقرير أن السائق جاريد بلاك فقد السيطرة على السيارة وارتطم بأحد السدود، والذى أصيب إصابات بالغة، وأكدت الدورية أنه كان طبيعيا وقت الحادثة ولم يكن تحت تأثير الكحوليات.

وذكر تقرير الدورية أن هارت نقل إلى المركز الطبى لمستشفى نورثريدج ونقل السائق إلى مستشفى آخر، وفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع "bbc".

ويشتهر هارت بأدواره الكوميدية فى أفلام مثل Ride Along وThe Secret Life of Pets، كما انسحب من تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام.