شاهد.. ميادة الحناوي غاضبة بسبب عبارة “نزل ضغطها”!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 11:55 صباحاً - عبرت الفنانة السورية ميادة الحناوي عن غضبها من طريقة تناول خبر سقوطها على المسرح أثناء إحياء حفلها في مهرجان صفاقس بتونس . وقالت ميادة الحناوي عن تناول الاعلام لموضوع سقوطها: “غاضبة جدا لأنه قالوا كلام مش لائق انه اختل توازني ونزل ضغطي”. وتابعت ميادة الحناوي: “اللي بينزل ضغطها بتروح عالمستشفى مش بتكمل الحفل ساعة ونصف”. وعن سبب سقوطها، قالت ميادة الحناوي: “يمكن عين وصابتني” مشبهة ما حدث معها بسقوط ام كلثوم على مسرح الاولمبيا.

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