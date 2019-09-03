اسلي أنفر وحبيبها يتجولان بـ5 مليون ليرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

التقطت عدسات الباباراتزي النجمة التركية اسلي أنفر وحبيبها، الفنان مراد بور في أحدث ظهور لهما خلال خروجهما من مطعم في منطقة أتيلار.

اسلي وحبيبها كانا في سهرة خاصة جمعتهما مع عدد من أصدقائهما على العشاء في مطعم سوشي، حيث كانت الكاميرات بالمرصاد للثنائي بمجرد انتهاء السهرة، وفي الوقت الذي ألقى فيه الحبيبان التحية على الصحفيين، رفضا الإجابة على أسئلتهم.

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أكثر ما لفت الأنتباه كانت سيارة مراد الجديدة، والتي اشتراها قبل أيام من أحد معارض السيارات في منطقة ينيكوي، ويصل سعرها إلى 3.3 مليون ليرة تركية، في الوقت الذي انتقلت سيارته الجيب لحبيبته اسلي، والتي ظهرت تقودها بنفسها، والتي يصل ثمنها إلى 2 مليون ليرة تركية.

يُذكر أن اسلي أنفر التي سبق وتزوجت من النجم التركي بيركان صوكولو، بدأت قصة حبها مع مراد بوز منذ ثلاث سنوات، وذلك في كواليس تصوير فيلم «أخي أنا»، الذي شارك النجمان في بطولته أمام النجم بوراك أوزجفيت الشهير بـ«بالي بيك»، وقد انفصل الحبيبان لأكثر من مرة دون الكشف عن أسباب خلافهما، إلا أن المياة سريعاً ما تعود لمجاريها بين الحبيبين.

من ناحية أخرى، تألقت اسلي أنفر خلال الموسم الدرامي الماضي بمسلسل «عروس إسطنبول» على مدى جزأين، وذلك أمام النجم التركي أوزجان دينيز.