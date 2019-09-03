سينيم كوبال تشعل حفل زفاف ابن عمها رقصاً.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حضرت الفنانة التركية سينيم كوبال حفل زفاف ابن عمها برفقة زوجها، النجم كينان أميرزالي الشهير بـ«إيزيل».

وفي الوقت الذي جلس كينان إلى جانب والدي زوجته طوال الحفل يتبادلون أطراف الحديث، بدت سينيم أكثر انسجاماً مع الموسيقى في وجود مجموعة كبيرة من أقاربها وأفراد عائلتها، حيث اشعلت الحفل رقصاً، وقد خطفت الأنظار بإطلالتها المثيرة والتي ارتدت فيها فستان أسود قصير جداً، ونسقت معه حذاء أسود أنيق ذو كعب عالي، زادها أنوثة.

Advertisements

يُذكر أن كينان أميرزالي تزوج من سينيم كوبال مايو 2016 بعد قصة حب جمعتهما، وقد دخلت بعدها الفنانة التركية في أجازة طويلة تجاوزت العامين، لتعود إلى الشاشة بمسلسلها الأخير «وجهاً لوجه»، إلا أنه لم يحقق النجاح المتوقع.

من ناحية أخرى، تم اختيار سينيم مؤخراً كوجه إعلاني لإحدى ماركات الأحذية العالمية، حيث قدمت مجموعة صيف وربيع 2019 من منتجات الشركة، وعقدت مؤتمراً صحفياً، اعربت فيه عن سعادتها باختيارها لتمثيل هذه الشركة إعلانياً، وعن عودتها الدارامية للشاشة، قالت: «لا يوجد مشروع قائم حالياً، ولكني اقرأ مجموعة من السيناريوهات»، وعن رأيها في اتجاه النجوم الأتراك لدراما شبكات الانترنت كـNetflix، أوضحت: «لست ضد مسلسلات الانترنت، لكن أهم شئ سيناريو العمل».