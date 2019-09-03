بعد 9 سنوات ترشيح «ما ذنب فاطمة غول» لبيرين سات لجوائز Soap Awards الفرنسية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

رٌشح مسلسل “ماذنب فاطمة غول”، للنجمة التركية بيرت سات، لجائزة جددية وذلك بعد مرور 9 سنوات على عرضه للمرة الأولى.

المسلسل، بعد عرضه في فرنسا يدخل ضمن ترشيحات جوائز Soap Awards الفرنسية لعام 2019 التي يتحدد الفائزون فيها بنظام التصويت، وترشح لثلاثة فئات:

- أفضل مسلسل دولي

- أفضل ممثل دولي : انجين اكيوريك

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- أفضل ممثلة دولية : بيرين سات

مسلسل “ما ذنب فاطمة غول”، تركي أُنتج عام 2010 وعُرض على القناة التركية كانال دي مقتبس من رواية تركية شهيرة تحمل نفس الاسم وتتحدث عن قصة حقيقية حدثت عام 1975، ولكن المسلسل يختلف في قصته عن الرواية وعن القصة الحقيقية، المسلسل من بطولة بيرين سات الشهيرة بسمر في مسلسل العشق الممنوع وأنجين أكيوريك الشهير بمصطفى بلوط في مسلسل نارين وسمير في مسلسل الغريب وفرات جليك ونخبة كبيرة من نجوم تركيا المميزين.

وأثار المسلسل ضجة كبيرة حين عرضه على الشاشات لأنه يتناول قضية مهمة وحساسة جدا, ويعتبر من أفضل وأنجح المسلسلات التركية حتى الآن.

وأحدث المسلسل ضجة كبيرة بعد الأسبوع الأول من عرضه في تركيا بسبب مشهد الأغتصاب ولأنه يعرض الإيذاء البدني الذي تعرضت له فاطمة جول من قِبل المغتصبون، ورغم أن المخرجة هلال سيرال لم تظِهر تفاصيل الإغتصاب بشكل كبير ولكن ضحكات المغتصبون وصراخ وبكاء فاطمة جول أثار مشاعر الكثير من المشاهدين، هذه من ناحية أما من ناحية أخرى طالب بعض نواب البرلمان بايقاف عرض المسلسل لأنه يسئ إلى المجتمع التركي, و يعتبر هذا أول مسلسل يتم مناقشته في البرلمان التركي.