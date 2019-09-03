فيديو.. سلمان خان يجلد نفسه بالشارع مُجاملة لجمهوره!

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

حالة من الذهول أصابت جمهور نجم بوليوود البارز سلمان خان، عندما أخذوا يشاهدون مقطع فيديو غريب تناقلته مواقع السوشيال ميديا، السبت 31 أغسطس نقلاً عن صفحة خان الشخصية على موقع تبادل الفيديوهات العالمي “انستجرام”.

يصور المقطع قيام نجم Dabangg 3 بجولة بأحد شوارع، وهو يلتقط سوط من أحد المتواجدين، ليضرب نفسه، ويأتي تعليق الممثل على مقطع الفيديو ليزيد حالة العجب، فيقول: ” “أشعر وأشاطر الألم” وذلك الى جانب بعض البسطاء، الذين قاموا بزيارة للممثل أثناء تصوير فيلمه القادم Dabangg 3.

يبدأ الفيديو برجل من البسطاء الذين يقدمون أداءً شاقًا ليجلد نفسه مقابل بعض المال، يقوم بضرب نفسه بسوط أمام خان، في وقت لاحق، نستطيع أن نشاهد خان وهو يقوم بمجاملة زائريه، ليجلد نفسه تماما مثل ضيوفه، كما حذر مشجعيه من أن يحاولوا نفس الشيء في منازلهم.

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ليست هذه هي المرة الأولى التي يجذب فيها سلمان الأنظار، وإحداث بعض الضوضاء على الإنترنت، مؤخراً في الآونة الأخيرة ، عندما كان خان وبطلة العمل سوناكشي سينها ، يصوران في جايبور مع طاقم آخر من طاقم الفيلم ، فقد أمضوا وقتًا ممتعًا مع الأطفال، حيث نالت صورهما الكثير من الثناء.

أيضا ، نشر خان بحسابه على وسائل التواصل الاجتماعي ليعلن أن الفيلم سيصدر بأربع لغات - الهندية ، الكانادا ، التاميلية والتيلجو، وسيضم Dabangg 3 أيضًا ارباز خان Arbaaz Khan و مهي جيل Mahie Gill و ماهيش مانجينكار Mahesh Manjrekar، من المقرر أن يصدر الفيلم في 20 ديسمبر 2019.