بعد تعرضه للطعن.. الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو يخضع لجراحة رابعة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من المنتظر أن يخضع الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، خلال الأيام القليلة المقبلة، لجراحة هي الرابعة منذ تعرضه للطعن قبل نحو عام، وفقا لما أعلنته الرئاسة البرازيلية.

وبحسب ما جاء في “سكاي نيوز” فقد جاء في بيان رسمي للرئاسة أن الرئيس جايير بولسونارو، كان قد أجرى فحوصا طبية وسيخضع لجراحة بهدف معالجة فتق ظهر على أثر الجراحات السابقة.

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الرئاسة البرازيلياة لم تحدد موعد الجراحة، لكنّ موقع “جي 1” الإخباري قال إنها ستتم في 8 سبتمبر الجاري.. كما سيبقى جدول أعمال بولسونارو الدولي كما هو في الوقت الحالي.

الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، من المقرر أن يشارك يوم الجمعة المقبل، في قمّة لدول الأمازون في ليتيسيا على الحدود بين كولومبيا والبيرو والبرازيل؛ وذلك لمناقشة الأزمة الناجمة عن الحرائق في الأمازون، قبل توجّهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة ابتداءً من 24 سبتمبر.

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي كان قد سخر من زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال فعاليات أعمال قمة الدول السبع الكبرى التي استضافتها باريس مؤخرا، مما دفع ماكرون للرد عليه.

ماكرون قال في تصريحات صحفية نقلتها صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية آنذاك: “ينبغي أن تشعر جميع نساء البرازيل بالخزي من رئيسهم، الذي يسخر من النساء”.