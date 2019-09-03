راغب علامة بتصريح عن تغير شكل أحلام يضعه في موقف محرج مع الجمهور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان اللبناني راغب علامة كواليس لقائه مع الفنانة الإماراتية أحلام، بعد الخلاف الذي نشب بينهما في برنامج “أراب أيدول”، وتركه لعضوية لجنة تحكيم البرنامج.

وقال راغب علامة، خلال المرتمر الصحفي، إن برنامج ذا فويس يختلف تمامًا عن برنامج “أراب أيدول”، ممكن يكون هناك مجاملات لأحد، أما في “ذا فويس” فلا يوجد مجاملات فكل واحد له فريقه وهو قائده لاختيار فائز باللقب، والعلاقة الآن لا يوجد فيها التضارب الذي كان موجود سابقًا ولكن هذا لا يمنع بعض المزاح مع بعضنا.

وعن أول لقاء جمع بينهما بعد خلاف سنوات قال: “اللقاء كان وديًا جدًا، وأحلام، متغيرة كتير قلبًا وقالبًا حتى في الشكل ويمكن هذا فرق.

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كما وجه لها رسالة في نهاية كلامه جاء فيها: “أهلا وسهلا فيها وأنا سعيد نرجع نجتمع ببرنامج واحد”.

تصريحات راغب علامة، فسرها البعض على أنها سخرية من تغير شكل أحلام، خاصة مع ضحكات الصحفيين عليها.

يُذكر أنه كانت هناك الكثير من الخلافات بين الفنانة الإماراتية أحلام والفنان اللبناني راغب علامة منذ اشتراكهما سويًا في برنامج «أراب أيدول»، وصرح راغب بأنه لا يوجد انسجام بينهما، وأنها كانت أحد أسباب تركه للبرنامج.