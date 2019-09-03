نادين نسيب نجيم تتألق كأميرة في زفاف صديقتها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بزفاف صديقتها المقربة نتالي نصر الله، وعلى الرغم من ارتداء كل صديقات العروس لفساتين زرقاء، تميزة النجمة اللبنانية بتصميم فريد، بدت فيه أميرة تجمع بين الأناقة والإثارة.

يُذكر أن نادين نسيب نجيم من المقرر أن تشارك الفنان السوري قصي خولي بطولة مسلسلها الرمضاني لعام 2020، وذلك بعد نجاح الثنائي الكبير في مسلسلهما للموسم الرمضاني الماضي «خمسة ونص» على أن يكون من إخراج فيليب أسمر، وإنتاج صادق صباح.