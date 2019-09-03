أحلام في أقوى هجوم على أصالة: تتعامل كالثعبان وحجمها عندي «بلوك»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة الإماراتية أحلام النيران على النجمة السورية أصالة، على خليفة الأزمة التي اشتعلت بينهما مؤخراً، وانتهت بإنهاء متابعة كلا منهما للأخرى عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الخلاف نشب بين النجمتين بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها صديقة أحلام المقربة، الإعلامية الكويتية فجر السعيد، حيث دارت تدوينات متبادلة بين أحلام وأصالة عبر تويتر، بعد أن تمنت الأخيرة لفجر الشفاء رغم خلافهما، حيث اشادت أحلام بموقف أصالة، إلا أن الأخيرة ردت بتدوينة كانت القشة التي قصمت ظهر البعير وفجرت خلافاً قوياً بين النجمتين، حيث اعتبرتها أحلام هجوماً من الفنانة السورية عليها.

التدوينة كتبت فيها أصالة: «حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني، وبتحبيني كتير، بس ليش مرات بتجاكريني، يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن، المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض».

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أحلام في أحدث ظهور إعلامي لها شددت على أنها لن تتصالح مع أصالة، وقالت-في تصريحات لبرنامج Trending: «الشيء الوحيد اللي بعمله إليك هو حجمك عندي أنا بلوك»، مضيفة: «أنا ما بحب المنافقين في حياتي نقطة وآخر السطر.. ليه هعمل متابعة “فولو” لشخص عم بيقول للعالم والإعلام اني بحرض حدا ضدها، وهي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام».

وواصلت هجومها على أصالة بقوة في تصريح جرئ قالت فيه: «هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها علي عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إنه فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقولك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل».

الفنانة الملقبة بـ«الملكة» أكدت على استحالة عودة المياة لمجاريها بينها وبين أصالة، مبررة ذلك بقولها: «على شو؟.. لما وحده في وجهك تقولك بموت فيكي ومن وراكي تقول يخرب ذوقها.. لا عيب لازم تكوني متصالحة مع نفسك حبي حالك واتركي عنك الكره والحقد والحسد.. انتي نجمه وعندك جمهورك ناس بتحبك ليش بتحسسي العالم انه فيه شي ناقصك.. انتي مافي شيء ناقصك.. حسي بقيمة نفسك عشان توصلي قيمتك للناس».