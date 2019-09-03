محمود حجازي يختار لوك جديد يصدم جمهوره.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

قرر الفنان المصري محمود حجازي أن يغير اللوك الذي ظهر به في الفترة الأخيرة واختار لوك جديد تماما.

الفنان المصري شارك جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «ايه رأيكم عشان أنا مصدوم بجد».

حجازي ظهر في الصورة بدون شارب أو لحية، والتي ظهر بها في الفترة الماضية، وأحبها الجمهور في دوره في مسلسل «أبو العروسة».

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الفنان الشاب تلقى عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي اتفق معه، واعتبروا أن اللوك صادم ولا يليق به.

محمود حجازي شارك في الموسم الرمضاني الفائت من خلال مسلسل «زلزال»، مع الفنان محمد رمضان وعدد من الفنانين.

الفنان الشاب حقق نجاحا خلال السنوات الماضية، وخاصة بعدما شارك في مسلسل «أبو العروسة» بجزأيه الأول والثاني، مع سيد رجب، وسوسن بدر، ونيرمين الفقي.

محمود حجازي أثار حالة من الجدل خلال الأيام الماضية هو وزوجته أسما شريف منير، بعدما نشرت أسما صورة لهما على السرير وهي ترتدي البشكير، وتلقت عدد من التعليقات السلبية.