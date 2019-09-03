بعد فستان الزفاف.. ياسمين الخطيب تقدم إحدى حلقات برنامجها الجديد بالبيجامة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، حالة جدل واسعة بنشر صور من كواليس تصوير برنامجها الجديد والذي تقدمه عبر قناة النهار .

ياسمين الخطيب، ظهرت في كواليس تصوير برنامج “شارع النهار”، والذي تقدمه مع الإعلامي حسام المراغي، ببيجامة ستان واسعة، وتعد هذه هي الإطلالة الثانية المثيرة للجدل بعد فستان الزفاف قصير في الحلقة الأولى من البرنامج والتي عرضت يوم السبت الماضي.

ياسمين، نشرت صور بإطلالتها من الكواليس عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها: “جابوني من بيتي بالبيچاما يا سعادة البيه”، واختلف الجمهور بين رافض ومؤيد لهذه الفكرة.

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إطلالة ياسمين الخطيب بالبيجامة ليست الأولى من نوعها بين المشاهير فكان أول من ظهر بها الفنانة المصرية ياسمين رئيس خلال مشاركتها في إحدى المهرجانات بدبي وتبعها عدد من النجمات.

يذكر أن ياسمين الخطيب، شاركت الإعلامي تامر أمين في تقديم إحدى فقرات برنامج “أخر النهار”، والذي حقق نجاحا كبيرا.

وتعتمد ياسمين على إثارة الجدل ليس فقط بملابسها ولكن سبق وأثارت الجدل حول اسم كتابها الأخير والذي حمل اسم “ولاد المرة”، وكذلك بإعلان زواجها وانفصالها سرا عن المخرج خالد يوسف.