قيمة إطلالة يسرا على غلاف إحدى المجلات الإيطالية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة المصرية يسرا لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة “بازار” الإيطالية في نسختها العربية.

يسرا أطلت على جمهورها من خلال الجلسة برفقة الفنانة صبا مبارك، وارتدت النجمتان إكسسوارات من ماركة بولجاري والتي حازت على إعجاب متابعيها.

كما ارتدت يسرا، خلال الجلسة بفستان من ماركة “دولتشي آند جبانا”، ستايل (cocktail sequin) “أفشولدر” ضيق، بقيمة 5 آلاف و660 دولارا، أي ما يعادل 100 ألف جنيه مصري.

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وفي اللوك الثاني، ظهرت يسرا بفستان من اللون الذهبي، ولكنه تميز بجرأته وألوانه، فميزته فتحة من الجانبين، مع عقد من أحدث مجموعات بولجاري من المجوهرات الفخمة.

الفنانة المصرية، نشرت صور من الجلسة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”، “عليك أن تؤمن بما تفعل، فهذا معيار الأسطورة الحقيقية، إذا كان هنالك أساطير في أيامنا هذه، لابد لها أن تأتي بشكل مختلف، فإننا نرى الآن أشخاصاً أسطوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بأشكال مختلفة، ولم تكن شهرتهم نتاجاً لجهودهم، بل كانت ثمرة جهود الآخرين”.

وأضافت: “كواحدة من آخر الرموز الذين لم يسمحوا لعالم التواصل الاجتماعي باختراق ما يلف حياتهم من غموض وخصوصية، فهناك ضرورة للحفاظ على هويتنا الحقيقية في عالم متخم بالرقمية⁣”.⁣