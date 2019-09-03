مقطع فيديو يطارد عبير الشرقاوي وتطلب مساعدة جمهورها لحذفه

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالبت الفنانة المصرية المعتزلة عبير الشرقاوي، مساعدة متابعيها لحذف أحد الفيديوهات من على موقع “يوتيوب”.

عبير الشرقاوي، قالت في منشور نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”: “أنا محتاجة مساعدة يوجد فيديو على يوتيوب بيقول كلام غير حقيقي عني و الفيديو مزعج جدآ و حاطط صوري و صور هندية على إنها أنا و كل الكلام إللى فيه غلط و للأسف منقول من أكتر من جهه”.

وأضافت: “أرسلت لهم عده مرات و أبلغتهم إن الكلام مش حقيقى خاصة إنهم جايبين سيرة رسول الله مع كلام أهبل، معملوش حاجة وواضح إن مقرهم خارج مصر.. حد يعرف يتواصل مع يوتيوب و ريبورتات ولا إيه إللى ممكن يتعمل.. أنا كمان من فترة حاولت مع نمرة مباحث الإنترنت ومبيردوش هل حد يعرف هى فين”.

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يذكر أن عبير الشرقاوي، هي ابنة المخرج جلال الشرقاوي، تخرجت في الجامعة الأمريكية قسم المسرح، وعملت في التمثيل أثناء دراستها.. وأسندت إليها بطولة مسرحية “عطية الإرهابية” عقب اعتزال وحجاب الفنانة سهير البابلي ثم عملت في العديد من المسلسلات مثل “عمر بن عبدالعزيز”، و”الأمير المجهول”، إلى أن ارتدت الحجاب.

وبعد ذلك أقنعها والدها بالعودة إلى الفن فعادت من خلال مسلسل أشرار وطيبين ثم عباد الرحمن والامام الشافعي.