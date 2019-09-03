مدحت العدل يهاجم معز مسعود ويتهمه بالتعاطي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شن السيناريست المصري مدحت العدل، هجوما حادا على الباحث الإسلامي معز مسعود، طليق الفنانة المصرية شيري عادل.
مدحت العدل، قال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “مشكلة معز مسعود وأنا لم أقابله إلا مرة واحدة، أنه يملك إحساساً بالذات متضخم إلى حد كبير – جائز من نفخة الناس في زمنٍ ما للدعاة الجدد”.
وأضاف: “هذا التعالي ببساطة يتنافى مع الإيمان الحقيقي الذي أساسه التواضع، هذا إنطباعي عنه وقد أكون مخطئاً”.
وكانت شيري عادل قد أعلنت إنفصالها عن معز مسعود منذ أسابيع، ولم تكشف عن سبب هذا القرار لتنهي زواجاً لم يستمر سوى أقل من عام واحد.
وكان زواج شيري عادل، من معز مسعود بمثابة مفاجأة كبيرة لجمهور شيري خاصة أنه جاء بعد انفصاله عن العارضة بسنت نور الدين، والتي لم يقدم زواجه منها عدة شهور هى الأخرى.
معز مسعود، سبق له الزواج في بداية حياته الدعوية من سيدة بعيدة عن الأضواء وهي الوحيدة التي أنجب منها.
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