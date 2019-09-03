أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق يشيع جثمان والدته.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
توفيت السيدة ناهد القبلي، والدة الدكتور أحمد نظيف، رئيس وزراء مصر الأسبق، السبت، 31 من شهر أغسطس.
الدكتور أحمد نظيف تلقى عزاء والدته من مسجد سعاد كفافي بجامعة مصر للعلوم بمدينة 6 أكتوبر.
وحضر الجنازة عدد قليل من رجال السياسة، بينما تغيب مشاهير رجال الدولة الذين عملوا مع أحمد نظيف في فترة توليه رئاسة الوزراء.
وكانت أسرة رئيس الوزراء الأسبق، أعلنت وفاة والدة الدكتور أحمد نظيف، مساء أمس السبت.
أحمد نظيف تولى رئاسة مجلس الوزراء المصري في الفترة بين عام 2004 حتى 29 يناير 2011، وكان يتولى قبل ذلك منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تورط نظيف بعد ثورة يناير في قضية إهدار المال العام على خلفية صفقة توريد لوحات معدنية جديدة للسيارات وفي عام 2016، تم الحكم براءته من تهمة الكسب غير المشروع.
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