عمر خيرت يختتم حفلات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

اختتم الموسيقار المصري عمر خيرت، مهرجان القلعة في دورته الـ28 تحت شعار كامل العدد، بحضور د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

الحفل شهد حضور جماهيري كثيف تخطى الـ 30 ألف متفرج، والذين استقبلوا اموسيقار الكبير بحفاوة وتصفيق شديد.

وقدم عمر خيرت خلال الحفل عدد كبير من مقطوعاته الموسيقية علي مدار مشواره الفنى الطويل من بينها: “خلي بالك من عقلك، اللقاء الثاني، تتر مسلسل غوايش، مسألة مبدأ، الخواجة عبد القادر، ضمير أبلة حكمت، زى ما هي حبها، عارفة، البخيل وأنا، ١٠٠ سنة سينما”.

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الموسيقار الكبير اختتم الحفل بمقطوعة “فيها حاجة حلوة” والذي طالبه الجمهور بغنائها مرة أخرى.

يذكر أن الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء شهدت عدة حفلات بشكل يومي لعدد من النجوم منهم، مى فاروق، محمد الحلو، محمد محسن، مروة ناجى بمصاحبة فرقة المايسترو علاء ياسين، هانى شاكر، أحمد جمال، هشام عباس، محمد عدوية، مجد القاسم، مدحت صالح، غالية بن على، تانيا قسيس، دينا الوديدى، الموسيقار عمر خيرت.

كما شارك في إحياء الحفلات كل من براس ساوند باند للنفخ والإيقاع، الموسيقار هشام خرما، فريق مسار إجبارى، ياسر سليمان بمصاحبة فرقة جوهرة الشرق، فرقة أوبرا القاهرة، كايرو باند بقيادة سما سليمان، الشيخ ياسين التهامى، فريق على مر الأجيال، أوركسترا ساوند تراك، أوركسترا النور والأمل، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها، محمد حسن وفرقته، فرقة توناكى (ناميبيا)، فريق كايرو ستيبس (مصر - ألمانيا)، فرقة إيقاعات غينيا (غينيا).

وشاركت أيضا فرقة رضا للفنون الشعبية، ويف جاز باند، سداسى شرارة، عازف الإيقاع سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند، المطربة زيزى عادل وفرقتها، منى بوركهارد وفرقتها، فرقة سوهاج للفنون الشعبية، وغيرها.