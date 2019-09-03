متابعة بتجــــــــــــرد: أعلنت مؤسسة “جيت واي فاونديشن” عن تصميم أول فندق فضائي يحتوي على غرف نوم فاخرة وحانات ومطاعم ودور سينما.

الفندق سيعتمد على الجاذبية الصناعية، على عكس المحطة الفضائية المنعدمة الجاذبية. الفندق سيكون على شكل عجلة يبلغ قطرها 190 مترا، ويتم تدويرها لإنشاء قوة جذب تشبه تلك الموجودة على سطح القمر. وسيكون حول العجلة 24 وحدة مزودة بمراتب للنوم ووظائف دعم الحياة الأخرى، وسيتم تزيينها باستخدام مواد طبيعية وأقمشة وإضاءة مريحة ودهانات، ما يتيح لزوار الفندق قضاء إجازة رائعة. Advertisements وتهدف المؤسسة لتشغيل المحطة الفضائية بحلول عام 2025، حيث يتوقع أن يزور المحطة 100 سائح في الأسبوع. وعلى الرغم من أن السياحة الفضائية قد لا تكون متاحة إلا للأثرياء على مدار الأعوام المقبلة، إلا أن المؤسسة تهدف لجعل السفر إلى الفضاء في متناول الجميع.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أول فندق فضائي في العالم – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.