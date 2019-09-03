بعد التهديد بفضحه.. زوج أنغام يعلق على تصريحات نجلها الأكبر

متابعة بتجـــــــــرد: علق زوج الفنانة أنغام، الموزع أحمد إبراهيم، على خلافه مع عمر عارف، نجل أنغام الأكبر، وذلك بعد هجوم الأخير العلني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان عمر عارف قد شنّ، هجوما ضد أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، وهدده، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بفضح عدة أمور خاصة به.
وقال زوج الفنانة أنغام، في تصريحات لبرنامج “ذا انسايدر بالعربي”، إن هذا الأمر أحزنه، وأنه تجاهل الرد لأنه لا يريد أن يعطي للأمر أهمية”، مضيفا “لكن في نفس الوقت، فإنه يشعر بالمسؤولية تجاه أنغام”.
واستطرد أحمد إبراهيم “المشاحنات سهلة لكنه يريد الحفاظ على علاقته بالفنانة أنغام في المقام الأول”، مضيفا: “الأمر لا يحتاج لاستعراض”.
وكانت هناك توقعات بأن يتسبب هجوم ابن أنغام على زوجها في انفصالهما، خاصة بعدما أصدر بيانا قال فيه إنه لا يحترم زوجها ولديه أزمة معه”، مضيفا “لكنه في نفس الوقت أكد على حبه لوالدته ورغبته في عدم إيذائها، مما أثار الكثير من الجدل وقتها”.
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