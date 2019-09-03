إعلامية سعودية تحدث جدلا بطلبها تخصيص شاطئ في المملكة “للنساء فقط”

متابعة بتجـــــــــــرد: حالة من الجدل أحدثتها الإعلامية السعودية، لجين عمران، بعد مطالبتها بتخصيص شاطئ على أراضي المملكة للنساء فقط .

وغردت عمران عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”: “أتوقع إمكانية وجود شاطئ نسائي في مناطق السعودية ليس بالمستحيل، فهناك تجارب ناجحة لشاطئ نسائي في دبي وأبوظبي، جربت أزورها بنفسي كثير استمتعتوا فيهم بخصوصية عالية وخدمات ممتازة”.

وتابعت: “إن شاء الله قريب نسمع عن مشروع مشابه في مملكتنا الحبيبة”، وأضافت هاشتاغ “#نريد_شاطئ_نسائي_في_مناطق_السعودية”.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع تغريدة لجين عمران، بمئات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، ما بين المؤيد والمعارض.

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ومن أبرز التعليقات المؤيدة: “يوجد في جدة شاطىء للنساء”، و”والله نحتاج ناخذ حريتنا على الشاطئ بدون عباية وقرف الرمل نبغا الهوا يلاعب شعورنا ويدغدغ وجنتينا”.

أما عن التعليقات السلبية، فعلقت إحدى المغردات: “السعودية نسائها راقيات، ومن يريد هذا الشاطئ فليذهب إليه في مواقعه التي ذكرتيها”.

وسبق للجين عمران أن أثارت الجدل بين متابعيها أكثر من مرة، ومنها عندما ظهرت في فيديو وهي تأكل الكبسة الخليجية بيديها بدلا من الملعقة.