كانتونا نجم الأمس.. فيلسوف الغد

متابعة بتجــــــــــرد: كرّم الاتحاد الاوروبي لكرة القدم النجم الفرنسي إريك كانتونا خلال حفل قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأبطال الذي أقيم الخميس في موناكو. ونال كانتونا جائزة رئيس الاتحاد الاوروبي والقى خطاباً “مسقبلياً” مقتبساً من تراجيديا الروائي الإنكليزي ويليام شايكسبير “الملك لير” كانتونا الذي امتهن التمثيل بعد اعتزاله كرة القدم حضر الحفل بلباس عادي وقبعة. وبرز “الملك” كانتونا في تسعينيات القرن الماضي مع فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي. ولعب لأهم فرق الدوري الفرنسي كمرسيليا وبوردو ومونبلييه.

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