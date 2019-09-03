صوفيا المريخ تعبّر عن حبّها للسيدة فيروز بهذه الأغنية

متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة المغربية صوفيا المرّيخ نجمة الموسم الأول من برنامج “ستار أكاديمي”، فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام عبّرت من خلاله عن حبّها للسيدة فيروز.

فقد ظهرت صوفيا المريخ في المقطع الذي صوّر على طريقة السيلفي، وهي تغني “أنا لحبيبي”، وعلّقت كاتبةً “من محبي فيروز”

يذكر أن صوفيا المريخ فاجأت الجمهور بقرار اعتزالها الفن عام 2013 بعد زواجها من رجل أعمال مغربي، لكنها عادت الى الساحة الفنية بعد مرور 6 سنوات، وطرحت فيديو كليب جديد لأغنية “تحت النظر”.