متابعة بتجـــــــــــرد: نشرت الفنانة المغربية صوفيا المرّيخ نجمة الموسم الأول من برنامج “ستار أكاديمي”، فيديو عبر حسابها الرسمي على انستغرام عبّرت من خلاله عن حبّها للسيدة فيروز.
فقد ظهرت صوفيا المريخ في المقطع الذي صوّر على طريقة السيلفي، وهي تغني “أنا لحبيبي”، وعلّقت كاتبةً “من محبي فيروز”
يذكر أن صوفيا المريخ فاجأت الجمهور بقرار اعتزالها الفن عام 2013 بعد زواجها من رجل أعمال مغربي، لكنها عادت الى الساحة الفنية بعد مرور 6 سنوات، وطرحت فيديو كليب جديد لأغنية “تحت النظر”.
كانت هذه تفاصيل خبر صوفيا المريخ تعبّر عن حبّها للسيدة فيروز بهذه الأغنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.