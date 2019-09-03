أقوى سهرات الصيف تجمع نادر الأتات ومجد موصللي وهشام حداد

متابعة بتجــــــــــــرد: يحيي كل من النجوم نادر الأتات، مجد موصللي وهشام حداد حفلًا غنائيًا ساهرًا مساء 6 أيلول/سبتمبر الجاري في مجمع “فيغور سيتي” في منطقة جبيل في لبنان.

ومن المتوقع أن تكون هذه السهرة الأضخم خلال موسم الصيف في لبنان حيث ينتظرها الآلاف من محبّي نادر ومجد وهشام.

وسيقدّم نادر الأتات في هذه الأمسية باقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها أغنية “ونطرتك”، وكذلك مجد موصللي سيغني أشهر أغنياته التي ينتظرها منه الساهرون أمّا هشام حداد فسيقدّم عرضًا كوميديًا رائعًا كما في العادة.

تجدر الإشارة إلى أن فيديوهات لكل من نادر الأتات، مجد موصللي وهشام حداد انتشرت في الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي يدعون من خلالها الجمهور للإنضمام إليهم في هذه الأمسية الاستثنائية.