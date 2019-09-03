كتب وصيته الأخيرة.. رونالدو يحدد من يحصل على ثروته بعد وفاته

متابعة بتجــــــــــــرد: فاجأ الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الجمهور بكتابة وصيته الأخيرة، وحدد خلالها من يحصل على ثروته بعد وفاته، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة “آس” الإسبانية.

والتقى رونالدو، 34 عامًا، مع محامين في العاصمة البرتغالية لشبونة، وناقش معهم تفاصيل الوصية، حيث أوضحت الصحيفة أن الوريثة الرئيسة للنجم البرتغالي، ستكون صديقته جورجينا رودريغيز، التي ستحصل على كل ثروته في حالة الوفاة، وتقدر ثروة المهاجم بأكثر من 300 مليون يورو.

وارتبط النجم البرتغالي بعلاقة عاطفية، مع جورجينا، منذ يونيو 2016، وأنجبا طفلة أطلقا عليها، اسم ألانا مارتينا، وأعلنا خطبتهما في العام 2018.

ولدى رونالدو ابن بكر، من أم غير معروفة للإعلام، وهو كريستيانو جونيور، يبلغ من العمر 9 أعوام، كما رزق بتوأم من أم غير معروفة أيضا، أسماهما إيفا وماتيو، في يونيو 2017.

وانتقل رونالدو من ريال مدريد، إلى يوفنتوس، خلال فترة انتقالات صيف عام 2018، مقابل صفقة بلغت أكثر من 100 مليون يورو، وبلغت أرباحه خلال الموسم الماضي، 113 مليون يورو.