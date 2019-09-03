نادين لبكي خلال ندوة في مهرجان البندقية: هذه هي قوة السينما

تتمتع السينما، هذا الفن السابع بالقدرة على توجيه وجهات نظر مختلفة ، مما يؤدي إلى عدد لا يحصى من المشاعر والتأثير على حياتنا منذ لحظة بدء الفيلم. يخلق صناع الأفلام الكبار تأثيرًا دائمًا على المشاهد ، الذي لا يزال بعيدًا عن الفيلم نفسه ؛ إشعال المحادثات وإثارة لحظات لا تُنسى وبدء حركات جديدة. من خلال العدسة الإبداعية للسينما ، يمكن للناس الاستمتاع برحلات جديدة وتجربتها ويمكنهم رؤية العالم من خلال عدسة مختلفة تمامًا.

على مدار الثلاثة أعوام الماضية Mastercard هي الراعي الرسمي لمهرجان البندقية الدولي للسينما، أحد أكثر الاحتفالات السينمائية شهرة في العالم. للاحتفال بهذه الشراكة وإلهام المشجعين وصانعي الأفلام في المستقبل لرؤية الحياة من خلال عدسة مختلفة ، نظّم Mastercard ندوة حصرية مع بعض الشخصيات الأكثر نفوذاً وإلهامًا في السينما اليوم وهم: براين دي بالما، روسي دي بالما ، فاليريا جولينو ونادين لبكي.

خلال مناقشة ممتعة، قاموا بعرض كيفية أن توفر السينما عدسة مختلفة لتغيير وجهات نظر الناس حول الواقع. في عالم اصبح سهل فيه صنع كل شيء ومشاركته ، تمتلك السينما دورًا في الكشف عن وجهات نظر خفية عن الحياة والمجتمع. في عالم رقمي مترابط دائمًا – تتغير طريقة تعايشنا مع الأفلام وطريقة رواية القصص ، لكن السينما والأفلام يظلان شكلاً من أشكال الفن الأبدي للإلهام والبهجة والصدمة والإثارة، فعبر ذلك استعرض جميع المشاركين المسؤولية الكبيرة التي تناقشها وتعرضها السينما لطرح مواضيع للعالم وإعطاء صوت للقصص الحقيقية.

بعض مقتطفات ما قيل:

فقد قال براين دي بالما ” “السينما تسمح بإعطاء وجهة نظر شخصية واحدة. هي وحدها التي تستطيع القيام بذلك، وتقدم منظوراً واضحاً”.

اما نادين لبكي فقالت: الأفلام تجعل الناس يختبرون حقائق مختلفة عن الواقع الذي يعيشون فيه ، ويتجنبون المواقف الصعبة والسلبية. هذه هي قوة السينما .

الممثلة روسي دي بالما بدورها قالت: “توفر السينما إمكانية التفسيرات والقراءات اللانهائية ، والتورط العاطفي للمشاهد. لذلك ينتهي الفيلم فقط على الشاشة الكبيرة ، وبعدها يكون للمشاهدين تفسيراتهم الشخصية. هذه هي السينما ، هذا هو السحر “.

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“التنوع الفني أمر حاسم في السينما. يجب الترحيب بكل أنواع التنوع بغض النظر عن الجنس “- هكذا عبرت المخرجة والممثلة فاليريا جولينو

وجود رؤية المرأة في السينما أمر أساسي: ما يمكن للمرأة أن ترويه في فيلم من منظورها مختلف تمامًا وغير عادي” – هكذا تابعت نادين لبكي

براين دي بلما عقب قائلاً “لقد ترك فيلم مثل Scarface علامة عبر الأجيال ، حيث تمت مشاهدته ملايين المرات ، وتمكّن ، بعد أكثر من 30 عامًا ، من تجديد دوره الملهم نحو عوالم فنية عديدة ، من الموسيقى إلى السينما. لهذا السبب ، نحن نفهم التأثير الاجتماعي للسينما وكيف نفهم حقًا ما .

“عندما تتمكن السينما من تغيير رأيك أو حتى إثارة شكوك صغيرة حول شيء ما ، فهذا يعني أننا نبحث في السينما الحقيقية. هذه هي قوتها وأثرها “- قالت فاليريا جولينو

“قول كذبة لإظهار الحقيقة هو أحد الطرق العديدة لفهم قوة السينما” – هكذا تابعت بالقول روسي دي بالما

اما نادين لبكي فقد قالت ايضاً: “التعاطف مع شخصيات الفيلم يجعل الخط الفاصل بين الواقع والخيال أرق دائمًا. نعيش ونختبر ونشعر بنفس المشاعر مثل أبطالنا يسمحون لنا بالتقاط القوة الهائلة للسينما وإمكاناتها التطلعية.