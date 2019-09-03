بروكلين بيكهام وحبيبته يلغيان متابعة بعضهما

أفادت بعض التقارير عن ان المصور بروكلين بيكهام، نجل ديفيد وفيكتوريا بيكهام، انفصل عن حبيبته عارضة الأزياء هانا كروس في وقت سابق من الشهر الفائت بعد سبعة أشهر من المواعدة.

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والمفاجأة قيام بروكلين وهانا بحذف بعضهما البعض على مواقع التواصل وذلك بعدما سُجل آخر ظهور لهما مع بعض في ويمبلدون في تموز/يوليو الفائت.

وكان لافتاً غياب هانا كروس عن كافة نشاطات بروكلين بيكهام في الفترة الماضية.

وكانت مصادر مقربة من العائلة قد تحدثت أن ديفيد بيكهام تدخل لمنع تطور العلاقة تطور بين الثنائي وذلك بعدما رأى ابنه وحبيبته يتجادلان علنًا أما عينيه في مهرجان كان السينمائي.