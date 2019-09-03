شيرين عبدالوهاب تنفي إقامة حفل بالرياض وتهدّد.. فهل هناك خلافات في الكواليس؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نفت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب صحّة الاخبار المتداوله التي تشير إلى مشاركتها ضمن الحفلات الغنائيّة المُقامة في الرّياض تحت مظلّة موسم الرياض في أكتوبر المُقبل، وجاء النفي بعد أنْ تردّدت أنباء إعلاميّة تؤكّد مشاركتها إلى جانب عدد من النجوم العرب.

وصدر بيان إعلاميّ عن شيرين عبر حسابها الرسميّ في تويتر بالقول: "عن ما ورد حول إقامة الفنانة ⁧شيرين عبد الوهاب⁩ لحفل غنائي في الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر القادم، نؤكد أن هذه أخبار لا أساس لها من الصحة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد من أذاع وروج لهذه الشائعة".

في المقابل اصدرت هيئة الترفيه السعوديّة بيانًا ينفي كذلك الاخبار المتداوله بهذا الخصوص، مطالبين الجميع بتحرّي الدّقّة والمصداقيّة، وأنْ يتمّ استقاء الأخبار من الجهات الرّسميّة ذات العلاقة.

مصادر "فوشيا" تشير إلى أنّه لم يُطرح اسم شيرين من الأساس في احتفالات الرّياض إلى جانب احتفالات سابقة أقيمت في السعوديّة، كما أنّ الخلافات الموجودة منذ مدّة بين شيرين واطراف أخرى خلف الكواليس هي التي جعلت هذه البيانات تخرج في الوقت نفسه، لتنفي مشاركة شيرين.