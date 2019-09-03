فتاة "سبايس غيرلز" طردتْ والدتها من المنزل.. وأجبرتها على العيش في كوخ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رغم ثرائها وبرغم ما كسبته مؤخرًا من وراء حفل "لم الشمل" الذي شاركته زميلاتها بفرقة سبايس غيرلز، إلا أنَّ النجمة ميل بي، أبتْ أن تكون على قدر المسؤوليّة في تعاملها الواجب والمفروض عليه تجاه والدتها، حيث كشفت تقارير صحفية عن قيام المُغنيّة الشّهيرة بطرد والدتها من منزلها، وتركها للعيش في كوخ بالحديقة.

ولم تخجل ميلاني، من الاعتراف بإخراجها والدتها أندريا، من منزلها لتعيش في كوخ موجود بحديقة المنزل، موضّحة أنّها تأتي كلّ صباح لتحضير وجبة الإفطار، وتحاول في غضون ذلك أنْ تستطلع الأخبار بشكل فضوليّ في المنزل الذي تتصوّر أنّه منزلها، لكنّ الحقيقة كما تؤكّدها ميلاني هي أنّ المنزل لم يعد منزل والدتها، وإنّما منزلها.

وعادت ميلاني مع ابنتيها فوينكس وأنجيل، إلى بريطانيا بعد 15 عامًا قضتهم في لوس أنجلوس، فيما لم تتمكّن من اصطحاب ابنتها الصغرى ماديسون، التي ما تزال في الولايات المتحدة برفقة زوجها السّابق، ستيفن بيلافونت.

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