مذيعات تعرّضنَ للغزل والمعاكسة على الهواء.. شاهدي ردّات فعلهنّ!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتعرّض المذيعات أحيانًا للغزل والمعاكسة أمام الكاميرات، ما يضعهنّ في موقف محرج، وتختلف ردّة فعل كلّ منهنّ عن الأخرى، فقد تبتسم واحدة خجلًا، بينما تحتدّ أخرى وتغضب بشدّة.
وكانت الإعلاميّة كريستيان بيسري التي تعرّضت للغزل من قبل الشّاعر اليمنيّ العموديّ آخر هؤلاء المذيعات، حيث ردّت عليه بكلمات للشّاعر اليمنيّ سلمان القابلتي.
وسبق وأنْ تعرّضت مذيعة قناة الحدث التونسيّة ريم بوقمرة، للغزل من اللواء ممدوح عطية الذي قال لها إنّه يتطلّع بشوق إلى لقائها فدخلت في موجة ضحك على الهواء.
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