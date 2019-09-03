كاريس بشار تتخلّى عن باسل خياط لصالحِ تيم حسن...وهذا ما تتمنّاه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صدمت الفنانة السورية، كاريس بشار، جمهورها بخبرين عبر حسابها في تويتر، وأعلنت بشار في تغريدة لها، عن انضمامها لمسلسل "العميد" والوقوف أمام النجم السوريّ تيم حسن في أداء دور البطولة، لتقوم بعدها بإعلان انسحابها من مسلسل "عهد الدم" والذي كان من المفترض انْ تشارك به أمام مواطنها باسل خياط، مبررة الانسحاب بضيق الوقت.

وأثارت هذه الأخبار حالة من الجدل بين الجمهور، فيما تساءل البعض هل فضّلت بشار تيم حسن على النجم باسل خياط، أم أنَّ طبيعة الدّور هي من فرضت عليها هذا الاختيار.

فيما عبّر عددٌ كبير من جمهور الفنان تيم حسن، عن سعادتهم لانضمام نجمة سورية الفنانة كاريس بشار، إلى جانب حسن في المسلسل المتوقّع عرضه خارج الموسم الرمضانيّ.

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يُشار إلى أنَّ مسلسل العميد سيكون من كتابة وإخراج باسم السلكا، وسيبدأ تصويره يوم 15 أيلول/سبتمبر المُقبل، على أنْ يستمرّ لأكثر من موسم، فيما سيكون الموسم الأوّل من 15 حلقة.

وبحسب بعض الأخبار المتداولة، فإنَّ قصّة العمل ستدور حول قصّة عالم كيماويّ يدخل إلى إحدى المخيّمات السوريّة في لبنان، لإجراء بعض البحوث وسط تناقضات يعيشها سكان المخيّم في فترة الحرب وما بعد الحرب.