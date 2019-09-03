نجمات لبنانيات لم يحالفهن الحظ في علاقاتهن العاطفية وبينهن اليسا ونجوى كرم

على الرغم من تألق العديد من النجمات بمشوارهن الفني وتمتعهن بشعبية كبيرة، الا ان الجانب العاطفي لهن لا يسير على هذا النحو، فتكللت الحياة الزوجية لبعضهن بالإنفصال، بينما فشلت الأخريات في علاقات عاطفية تكتمن عنها.

نستعرض معكم أبرز النجمات اللبنانيات اللواتي لم يحالفهن الحظ في حياتهن العاطفية:

الفنانة إليسا

النجمة اللبنانية إليسا عاشت قصص حب متعددة خلال سنوات مشوارها الفني بدون أن تفصح عن هوية الحبيب، فكانت تكتفي في كل مرة بالإعلان بأنها غارقة في قصة حب جديدة قد تتكلل بالزواج، الا ان صاحبة أغنية "ع بالي حبيبي" لم يحالفها الحظ بنهاية سعيدة لعلاقاتها العاطفية.

نجوى كرم

النجمة اللبنانية نجوى كرم خاضت تجربة زواج قصيرة من المنتج اللبناني يوسف حرب والتي انتهت بالطلاق، ومن حينها لم تترك الصحافة صاحبة أغنية "ملعون ابو العشق" بحالها وتستجوبها في كل مرة عن علاقاتها العاطفية، فترد نجوى تارة بأنها لا تفكر بالإرتباط، وطورا بأنها تعيش قصة ويترافق ذلك مع مطاردة الشائعات لها كل فترة بزواجها السري ...وامام كل هذه التصاريح الممتدة على مدار سنوات، تصمد نجوى كرم في عزوبيتها لغاية اليوم.

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هيفاء وهبي

النجمة اللبنانية هيفاء وهبي تعتبر من أجمل النجمات في الوطن العربي وتتمتع بشهرة كبيرة، الا ان الجانب العاطفي لديها يبدو مظلماً بعض الشيء بدءا من زواجها في سن مبكرة وطلاقها قبل دخولها الفن، مرورا بتجربة زواجها الثانية من رجل الأعمال احمد ابو هشيمة وصولا الى شائعات قصة حبها بمدير أعمالها السابق محمد وزيري...وبالتالي فإنها لم تعيش حياة عاطفية مستقرة الى حد اليوم.

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نوال الزغبي

الفنانة نوال الزغبي التي أثارت ضجة قبل فترة بتصريح لها عن عدم ممانعتها بالزواج من زميلها وائل كفوري، لم تخض أي تجربة عاطفية علنية بعد انفصالها عن زوجها الاول رجل الاعمال ايلي ديب قبل سنوات طويلة.

نوال صرحت أكثر من مرة بأنها لا ترغب بالزواج مجددا، مكتفية بنجاحاتها ومحبة الجمهور لها.

ماجدة الرومي

النجمة اللبنانية ماجدة الرومي تنضم ايضا للقائمة حيث عاكسها الحظ في حياتها العاطفية وانفصلت عن زوجها انطوان دفوني منذ سنوات طويلة، ولم ترتبط من حينها، مكتفية بالإهتمام بإبنتيها "هلا ونور" وأحفادها.

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